No se ha logrado ubicar ni la motocicleta en la que se trasladaba ni sus celulares

Redacción- Una madre que se encuentra tan solo a un mes de dar a luz , pide ayuda a los ticos para encontrar a su esposo desaparecido.

Se trata de Mildiana Henriquez, esposa de Jeffry Vargas Ortiz, quien es buscado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), tras reportarse su desaparición el pasado 20 de octubre.

Caso atípico para las autoridades, puesto que el vecino de San Francisco de Dos Ríos no tendría vicios de drogas o deudas pendientes.

Además, la última vez que se supo del joven de 30 años de edad se dirigía hacia la zona de Tres Ríos para recoger una encomienda, debido a que él trabaja como mensajero.

«Él iba a hacer una mensajería, una encomienda, que tenía que ir a recoger a la Calle Mesen (Tres Ríos) donde una señora con la que él trabaja, se llama Andrea, él salió de aquí de su casa de almorzar con mi suegra, salió a las 2:40 pm y ya para las 3:27 pm a él no le entraban los mensajes, no le entraban las llamadas, desapareció totalmente, desde ese momento no sabemos nada», comentó Henriquez.

La mujer se encuentra en estado de embarazo y ya está a pocas semanas de dar a luz, puesto que ya cuenta con ocho meses de gestación.

«Ya tengo ocho meses y mi esposo estaba muy emocionado con el bebé, nuestro primer hijo, y ahora lamentablemente no está, yo tengo la esperanza de que mi hijo conozca a su papá y le pido a todos que por favor me ayuden a encontrarlo, yo necesito que él vuelva, él es un hijo incondicional, un esposo incondicional y estoy segura que hubiera sido un esposo incondicional», añadió.

Los familiares de Vargas ya pusieron el reporte ante las autoridades, quienes se encuentran tras la búsqueda de cualquier pista que tengan sobre su paradero.

Por lo que en caso de tener alguna información que pueda ser de utilidad para encontrar al joven la puede brindar a los siguientes contactos del OIJ.