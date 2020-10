De Lemos anhela con retirarse vistiendo los colores del Team

Redacción – El reconocido portero tico, Adrián De Lemos, asegura que el Herediano no sería el mismo si no estuviera Jafet Soto Molina en la institución florense.

De Lemos continúa activo a sus 38 años con el Guastatoya de la Liga Nacional de Guatemala. Desde suelo chapín le sigue el paso a su amado Team.

Su gran pasión por el Team lo llevó a las divisiones menores del club, donde recibió la oportunidad de debutar primera un 25 de agosto del 2002 ante Santos de Guápiles.

Desde su primer juego, inició un amor incondicional por la institución, donde ha estado a lo largo de tres etapas. Incluso, fue campeón en los veranos 2015 y 2016.

Ese amor de De Lemos por el Team hace que le guarde un enorme respeto a Jafet Soto, quién actualmente funge como gerente general y técnico del cuadro rojiamarillo.

Para este exportero del Herediano, Soto Molina le ha dado identidad al club que nació grande, gracias a que representa muy bien el sentimiento por el equipo.

Adrián De Lemos conversó con AMPrensa.com y llenó de elogios a Jafet Soto, quién es uno de los ídolos de la afición del Team, que crece a pasos agigantados en el país.

«Herediano no sería el mismo sin Jafet Soto. Él es el que le da identidad al club, es un herediano de corazón, de sepa y que entrega al 100% por Herediano, que aguante los insultos por el Herediano y que lo da todo por el club de forma incondicional.

Si por él fuera daría la vida y todo por la institución. La identidad que le da Jafet Soto es increíble sinceramente y yo también me siento parte de eso, yo estoy fuera del país y obviamente yo me siento un herediano más y me identifico con el club.

(risas) Me peleo con el quién sea por el equipo y yo me siento parte. Sinceramente, Herediano no sería el mismo si no estuviera Jafet Soto, es un ídolo y referente. Su papel es muy completo y eso vale mucho sinceramente», afirmó De Lemos a AMPrensa.com.

El Team es el más ganador de la década, gracias a la gestión de Fuerza Herediana, que es conformada por Jafet Soto, Orlando Moreira, Juan Carlos Retana y Aquil Alí.

Siete títulos nacionales y una Liga Concacaf en el 2018, fueron parte de los éxitos cosechados por el Heredinao, que ha ganado muchos fanáticos en Costa Rica.