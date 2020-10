Cubero crítico la labor de Alvarado en medio de la crisis social

Redacción – El alcalde del Abangares, Heriberto Cubero, asegura que al presidente de la República le ha faltado humildad, apertura y diálogo en la crisis social del país.

Cubero crítico con todo a Carlos Alvarado, a quien considera que ya el pueblo se cansó de él y por eso su estancia en la presidencia es lo que más recienten los ticos.

El personal de la Municipalidad de Abangares se dio cita este lunes en el bloqueo en el cruce de la Irma, que es uno de los más importantes puntos sin paso en la pampa.

Los funcionarios salieron una hora antes de lo acostumbrado, con el fin de estar al lado de los abangareños, que sigue firmes en medio de la crisis que afecta a Costa Rica.

Entre ellos destaca la presencia del alcalde, que deja claro que lo que hace Alvarado es mandar a sus representantes a negociar y no él, algo que tiene cansado al pueblo.

Heriberto Cubero conversó con AMPrensa.com y le mandó un sentido mensaje al presidente de la nación, con el fin de que empiece a conversar con los diferentes grupos.

«El pueblo de Costa Rica lo que más reciente es la presencia de él, no es lo mismo que Alvarado atienda a los diferentes grupos, a que mande representantes a que los atienda como por ejemplo ocurrió con los mineros de mi cantón hace 15 días.

En esa oportunidad Alvarado mandó un grupo comisionado por él y en ningún momento nos atendió personalmente, me parece que todas aquellas elegidas por el pueblo, lo mínimo que pide el pueblo es ser escuchado y ser atendidos.

En ese sentido creo que le ha faltado más humildad al presidente. También más apertura, más capacidad de dialogo principalmente. Le diría a Carlos Alvarado que tiene que atender a los diferentes sectores y me parece que es una obligación de él.

No solamente es estar dando órdenes a nivel ejecutivo, si no más bien es atender a los diferentes sectores que hay en el país. Por ejemplo no es asistir a una marcha, sin asistir a las demás marchas, no es solo recibir un grupo, si no es hacerlo con todos», afirmó Cubero en una conversación con AMPrensa.com.

Abangares se ha unido al clamor del resto de Costa Rica, que pide no más impuestos en medio de la crisis social y por la pandema del Covid-19.