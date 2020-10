Afirma que el gobierno se contradice con su plan de reactivación económica

Redacción – El alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, conversó con AMPrensa.com sobre el actuar del Gobierno de la República durante la pandemia y dejó clara su posición en contra del método del Ejecutivo para reactivar la economía.

Barahona coincide con los diferentes sectores en que más impuestos significa más caos y empobrecimiento para el país en medio del alto nivel de desempleo y pobreza.

«A veces siento que la agenda del gobierno no es resolver la crisis que está pasando en el país. Con las acciones que toman, pareciera que quieren generar más caos, en donde ellos, como Partido Acción Ciudadana (PAC), puedan jalar agua a sus propios molinos», expresó el alcalde.

Él resalta que la situación actual es preocupante y, en esa misma línea, hace un llamado al Gobierno para que «mida mejor sus pasos».

El escazuceño teme que, ante futuras acciones desventajosas para la sociedad, se genere un nivel de violencia mayor por parte de los movimientos que se expresan en las calles.

«Yo no considero oportuno, ni saludable para nuestra sociedad, que los conflictos se resuelvan en medio de violencia, pero sí hay ciertas señales que indican que esto podría pasar a otro nivel», dijo.

Pide al Ejecutivo que sea prudente para que «no se salga de control» la situación actual, tanto social como económica.

«Me parece contradictoria la posición del Gobierno, y ahora también de sus socios empresariales aliados. Me llama la atención ver que se propone un nuevo paquete tributario cuando la gente no tiene dinero para pagar más impuestos, que se proponen medidas económicas de aumentar la deuda. (…) Me parece contradictorio porque no reconozco países que hayan salido adelante de sus crisis aumentando impuestos».

Afirma que aumentar impuestos aleja la inversión de empresas multinacionales, siendo Costa Rica un prestador de servicios que requiere aporte económico extranjero y privado.

Desde la Municipalidad de Escazú, recientemente presentaron un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa donde plantean que las empresas que pertenecen al régimen simplificado tributario de la municipalidad, no paguen impuestos durante su primer año porque urge un esquema de reactivación económica.