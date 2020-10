El jerarca municipal felicita las personas que se hacen sentir en las calles

Redacción – El alcalde de La Cruz, Luis Alonso Alan, asegura que lo que quiere hacerle el gobierno al pueblo es una grosería, por lo que se opone a más impuestos.

Alan alzó la voz le pide a las autoridades gubernamental dialogar con el pueblo, debido que el mismo está exigiendo prácticamente el mismo.

El jerarca asegura que el pueblo lo que está buscando es que los dejen trabajar, debido al grave impacto económico que han tenido por causa de la pandemia del Covid-19.

Además, le pide que los gobernantes deben escuchar el clamor popular para poder salir adelante, si no los bloqueos van a continuar en La Cruz y en el resto del país.

En este cantón limítrofe con Nicaragua, se dio una de las manifestaciones. Pero no solo ahí, ya que en el resto de los cantones de Guanacaste también se hicieron sentir.

Luis Alonso Alan habló con La Cruz TV y dejó saber su posición sobre los bloqueos para pedirle al gobierno escuchar a la ciudadanía y así buscar una solución.

«La gente de Costa Rica entiende que esto no es para el mismo pueblo, es una manifestación en contra de acciones y manifestaciones que el pueblo de Costa Rica no acepta, no permite y prácticamente están exigiendo un diálogo nacional.

El gobierno quiere hacerle una grosería con el pueblo de Costa Rica en este momento. La mayoría del pueblo no lo va aceptar y eso demuestra lo que está pasando en el resto del país en estos momentos.

Yo me he manifestado en redes sociales, primero tenemos que ordenar la casa, eso es lo que se necesita y el pueblo de Costa Rica ha perdido la confianza en sus gobernantes esa es la verdad y no la vamos a ocultar.

Requiere que hagamos acciones, que demuestren que estamos comprometidos con los sacrificios, que no se deben cargar solo al pueblo de Costa Rica», afirmó Luis Alonso Alan a La Cruz TV.

En el país se reportan 51 bloqueos, que prácticamente tienen al país en jaque. El Gobierno de la República asegura que solo se sentarán hablar si se levantan los mismos.