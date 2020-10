Cuatro jóvenes ya son figura con los rojinegros y se ganan el cariño y respeto de la afición

Redacción- Alex López aplaude el trabajo que ha realizado su entrenador Andrés Carevic por alinear jóvenes pese a la urgencia por el título que tiene La Liga.

El entrenador argentino tiene al León como súper líder del grupo A, pero también le ha dado un voto de confianza hacia los futbolistas jóvenes con los que cuenta dentro del plantel.

Tal es el caso de Bernald Alfaro, Ian Smith, Barlon Sequeira y Alonso Martínez, todos por debajo de los 24 años de edad.

Además, los rojinegros tienen el mejor rendimiento de los 12 clubes de la primera división, por lo que se encuentran muy cerca de asegurar su clasificación a la segunda ronda.

“Han tenido oportunidad jugadores que no pensaban que iban a tener espacio, hay que darle el mérito al profe Carevic porque está jugando muchos partidos con muchos jóvenes y eso es de admirar, porque para un equipo grande jugar con jóvenes no es fácil, más en el caso de La Liga que tienen tantos años de no quedar campeón, no es nada fácil” aseguró López.

La escuadra manuda atraviesa por su mejor momento en el Apertura 2020, gracias a las siete victorias consecutivas que acumulan.

No obstante, dentro del equipo mantienen la cabeza fría y son consciente de que aún les falta camino para llegar a la ansiada copa número 30.

“Vamos paso a paso disfrutando el momento, pero no hemos clasificado todavía, hasta que matemáticamente estemos clasificados podremos pensar en otras cosas, pero ahorita el equipo está mentalizado en Pérez Zeledón y sabemos que vamos a tener un gran partido allá” concluyó el catracho.

Los alajuelenses ahora se preparan para el duelo que tendrán el próximo sábado al ser las 8:00 pm cuando reciban a los Guerreros del Sur.

Cuadro al que lograron derrotar en la primera fecha del certamen por marcador de 0-2 con goles de Barlon Sequeira y Álvaro Saborío.