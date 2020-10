López ha sido elogiado por el liguismo en redes sociales

Redacción – El volante hondureño del León, Alex López, deja las tristezas atrás y sonríe por su gran nivel en La Liga en este presente Torneo de Apertura 2020.

López destaca que él siempre ha estado contento en las filas de Alajuelense, pero no esconde que ha vivido amargos momentos con la camiseta rojinegra.

Sus fallos en las dos últimas finales son parte de la pesadilla que ha vivido Alex, la cual no se la desea a ninguna persona, por la simple razón de sufrió mucho.

A pesar de esos turbios ratos que ha vivido en carne propia, el catracho asegura que se ha hecho más fuerte y ha forjado un carácter que lo ha hecho mejorar notablemente.

En el actual certamen se ha convertido en pieza clave en el León y desde la llegada de Bryan Ruiz, se ve a López inspirado y con un notable desempeño en la cancha.

El jugador de 28 años dio catedra de buen fútbol ante Guadalupe FC, donde anotó uno de los dos goles erizos en el triunfo del León por 1-2 en el estadio Coyella Fonseca.

Alex López habló en conferencia de prensa y dejó claro que no solo él o ciertos jugadores andan en buen momento, si no que es todo el plantel liderado por Carevic.

«Yo siempre he estado contento en todos los momentos que he estado con La Liga, lastimosamente yo lo he repetido muchas veces y creo que todo mundo lo sabe, he pasado momentos que no se los deseo a nadie, pero eso me ha llevado a ser fuerte.

Tener carácter y seguir adelante, que si ando en buen momento, yo veo que todo el equipo anda en un buen momento, no solo ciertos jugadores, todo el equipo anda en un buen momento, por eso se están logrando las cosas.

En un lado se están haciendo los goles y al otro se tapan penales, al final todos están haciendo su trabajo y la verdad es que muy bonito, el saber de que si las cosas me están saliendo las cosas a mí, le están saliendo al equipo, al final vamos en buen camino.

Yo lo hablaba con Facundo y varios compañeros, ahorita hay que estar concentrado todos los jugadores. Hay que darle para adelante y esperar a ver que pasa», afirma López.

En lo que va del campeonato, Alex contabiliza 804 minutos en nueve partidos. Además, suma un gol. Esos números lo tienen los referentes manudos en el torneo.