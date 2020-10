Martínez se ha ganado el cariño del liguismo con su entrega

Redacción – El joven volante manudo, Alonso Martínez, sonríe por poder aportar su granito de arena en el club de sus sueños en el fútbol nacional, Alajuelense.

Martínez vive un gran momento en Alajuelense y se ha convertido en una de las grandes promesas del conjunto liderado por el técnico argentino, Andrés Carevic.

Con sus grandes cualidades con el balón, Alonso demuestra estar listo para defender a muerte los colores de La Liga, que en este Apertura 2020 se ha unido más que nunca.

El oriundo de Isla Chira, Puntarenas, asegura que en el plantel se mentalizan en mantener la misma raya de rendimiento, con el fin de consolidarse en la cima del Grupo A.

Los manudos son primeros con un total de 21 puntos en ocho jornadas. Alonso ha sido clave en el buen momento erizo y a sus 21 años ya destaca con los rojinegros.

Alonso Martínez habló en conferencia de prensa y señaló que el plantel manudo está más unido que nunca, por lo que buscarán continuar con el gran nivel que han mostrado.

«El grupo está más unido que nunca y bueno hay que mantener esa misma raya, no desviarnos de todo lo que hemos hecho. Con responsabilidad para ir a sacar el resultado a Guadalupe. Me siento bien y estoy ya aportando mi granito de arena.

Eso me lo propuse desde el primer día que pise esta cancha, me lo propuse y creo que eso nunca me va faltar. Me siento muy feliz de haber llegado a esta gran institución, siempre soñé con estar aquí, creo que estoy aportan mi granito de arena y esperemos que así sea hasta el final del campeonato», afirmó Martínez en conferencia de prensa.

En el presente certamen, Martínez contabiliza 573 minutos en siete partidos disputados. Además, ha festejado tres goles en lo que va del Apertura 2020.