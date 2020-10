Lezcano contó la verdad de lo sucedido con el combinado chapín

Redacción – En los últimos meses se ha rumoreado de que el legionario tico, Andrés Lezcano, podría ser convocado a la Selección Nacional de Guatemala.

Lezcano es uno de los grandes referentes del Comunicaciones de la Liga Nacional chapina, gracias a su talento dentro del terreno de juego.

Con su número 7 en la espalda, este costarricense logró llamar la atención de Amarini Villatoro, actual técnico del representativo mayor guatemalteco.

El seleccionador chapín le pidió a un periodista que le consiguiera datos de Lezcano y fue el comunicador, que esparció el rumor una posible convocatoria.

Esa noticia generó un boom en Guatemala y Costa Rica. Mientras, todo eso se daba el jugador se mantenía expectante ante la posibilidad que se le había abierto.

Aunque no vería con malos ojos vestir la camiseta de la azul y blanco, Lezcano no cumple con una regla esencial que pide FIFA para que pueda jugar con los quetzales.

El nacional debe tener como mínimo cinco años jugando en suelo chapín, pero al ex-jugador de Alajuelense todavía le falta un año para cumplir el requisito.

Andrés Lezcano habló con AMPrensa.com y aseguró que el tema con la selección chapina es una posibilidad, eso sí, el técnico no se ha comunicado directamente con él.

«Eso fue una posibilidad que se manejó y voy a ser sincero. A mí directamente nunca me buscaron, simplemente fue un rumor. Todos saben que mi país en Costa Rica, pero también le debo mucho a Guatemala, en su momento elegiré y tomaré la mejor.

Todos saben como es esto y supuestamente fue que Amarini Villatoro le dijo a un estadígrafo que le averiguara unos datos sobre mí y él esparció todo, por eso se generó el rumor que Amarini Villatoro andaba averiguando sobre mí.

Se averiguó todo, pero no puedo ser elegible porque todavía me falta un año para poder participar en la Selección de Guatemala. Me falta un año, ya que debo tener cinco años de jugar en esta liga, pero yo tengo apenas tengo cuatro años acá.

Esas sería una de las razones del por qué no, pero interés sí hay pero acercamiento directo no hubo nada. El técnico no se ha comunicado conmigo, pero si sé que andaba a averiguando para tomarme en cuenta, pero por cosas de la FIFA no puedo», dijo Lezcano.

El ariete llegó al país centroamericano en el 2017, cuando fichó con el Deportivo Carchá. En dicha nación también ha jugado con Malacateco y Antigua GFC.