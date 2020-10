Redacción- La conocida y querida presentadora Cristiana Nassar comparte cómo nació la popular frase que se virilizó: “Se despanoxxx”.

Hace más de siete años desde que la presentadora Cristiana Nassar se dejó decir una palabrota para referirse al choque entre dos carros durante una transmisión en vivo de las corridas de toros de Teletica y en estos momentos la presentadora es conocida entre sus seguidores por “Se despanoxxx”.

Nassar manifesto en una entrevista en el conocido programa «¡A cachete!» del periodista Luis Carlos Monge que la conocida palabra que dijo en televisión nacional fue a propósito, cansada de ver y escuchar las vulgaridades de sus entonces compañeros.

«Estaba en una barra de transmisión a las 9 de la noche con solo hombres y yo era la única mujer. Todos dijeron tres vulgaridades de terror ese día. Yo antes de salir de mi casa le dije a mi esposo: ‘A mi como que ya no me gustan los toros, hoy me van a echar’ esa es a realidad de ese chiste», dijo Cristiana Nassar.

La presentadora manifestó que cuando le conto a su esposo él se alisto con unas birras para ver que era lo que iba a hacer Nassar en televisión.

«Yo me rajo con la tontería que dije y el país se paralizó y fue un desastre. La gran enseñanza que mi hija tuvo es que yo soy una mujer fuerte, empoderada, he realizado una carrera, la gente sabe quien soy. Yo puedo decir esas cosas perfectamente y por eso nunca la he repetido nuevamente, no hace falta», dijo.

Cristiana Nassar comento que conoce muchos muchachos jóvenes que cuando la ven le consultan que si ella fue la que dijo eso.

«Ellos dicen que rico que usted lo dijo porque es mujer y no pasa nada», añadió Nassar.