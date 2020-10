Tanto las instalaciones de Zapote como las de Cartago quedaron totalmente desinfectadas

Redacción- El Banco Nacional de Sangre (BNS) ya se encuentra totalmente desinfectado y listo para abrir nuevamente sus puertas este lunes.

Este domingo se logró concluir la limpieza en las instalaciones del banco ubicado en Zapote, mismo que tuvo que ser sometido a este proceso por prevención ante el Covid-19.

Debido a que días atrás se logró detectar dos casos positivos del mortal virus, por lo que este fin de semana las instalaciones fueron sometidas a una desinfección profunda,

Inclusive también se tomaron las mismas medidas para la sede de Cartago de manera preventiva, informó el doctor Carlos Villegas, director de este centro especializado.

El director del BNS hizo un llamado a la población para que se acerque a donar pues en época de pandemia también es fundamental mantener reservas suficientes.

Objetivo que solo se puede lograr si las personas donan de manera voluntaria y periódica, indicó el director.

La sangre es requerida para tratar a las personas heridas durante urgencias de todo tipo y cumple una función esencial en la atención materna y neonatal, entre otros usos.

El doctor Villegas asegura que las personas pueden llegar con seguridad a los centros de recepción del BNS en Zapote y Cartago.

En este contexto de pandemia donar sangre sigue siendo seguro, ya que se han dispuesto las medidas necesarias como el distanciamiento físico y el uso de protección por parte del personal de salud.

Por su parte, cabe resaltar que el procedimiento es rápido y sencillo, solo se requiere voluntad, pesar más de 52 kilos, tener entre 18 y 65 años, y llevar una vida sana.

Durante la pandemia, pueden donar las personas sanas que no tienen síntomas similares a la gripe y que no han tenido contacto con un caso confirmado de la COVID-19.

El Banco Nacional de Sangre, está ubicado al acostado sur de la iglesia católica en Zapote, mantiene habilitado su horario de atención para recibir donantes de lunes a jueves de 6:00 a.m. a 4:00 p.m, viernes de 6:00 a.m. a 1:00 p.m, sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y los domingos cerrado

Para agendar una cita los interesados deben escribir a agenda de citas WhatsApp 8821-6514