Su madre se fugó del hospital luego de que dio a luz

Menor también reporta contagio de enfermedades sexuales

Redacción- Análisis practicados al bebé que nació luego de que fuera atendida porque su mamá se intoxicó con metanol, revelan que el menor dio positivo a cocaína.

También, el pequeño dio positivo sobre el contagio de algunas enfermedades de transmisión sexual.

Así lo confirmó el medio CRHoy.com, a quien se lo confirmaron fuentes cercanas al caso del niño.

El nacimiento del bebé se dio la semana anterior en el Hospital San Juan de Dios, cuando su madre tenía 35 semana de gestación.

Las autoridades médicas ahora atienden al pequeño en el Hospital Nacional de Niños, donde fue reportado en condición estable.

Después de que se dio el caso, la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes, inició una investigación.

En la Fiscalía de Hatillo confirmaron que se abrió un expediente investigativo en contra de una mujer de apellido Villalobos por el supuesto delito de abandono de incapaz.

“El caso se encuentra en la fase de recolección y análisis de prueba, por lo que no es posible dar más información. La investigación corresponde al expediente 20-000700-0277-PE”, señaló el Ministerio Público a CRHoy.

Tras el parto del bebé, el hospital informó que se desconocía la cantidad de metanol que consumió la mujer.

«No se sabe la cantidad de metanol que consumió la mujer, sin embargo, por el volumen de distribución aumentado por el embarazo tuvo menos complicaciones, posterior a la cesárea la mujer estuvo en cuidados intensivos», informó el hospital.

Por su parte, la directora de Enfermería, explicó que la mujer, de forma agresiva, exigió la salida. El personal le explicó que no era lo mejor para su condición; sin embargo, “el hospital no puede retener a un paciente contra su voluntad, no lo puede obligar a quedarse”.

Este caso de esta mujer, forma parte de una alerta emitida por el hospital tras atender a cinco personas intoxicadas con metanosl.