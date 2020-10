Redacción- Un marco para fotos enorme con mensajes como “Esta es mi calle”, “Tengo derecho a usar calles seguras”, “Tengo derecho a respirar aire limpio” será colocado este sábado 31 de octubre para que peatones y ciclistas pidan calles donde todas las personas transiten sin peligro.

La actividad forma parte de una campaña global denominada “Esta es mi calle” (This is my Street) organizada en nuestro país por el Automóvil Club de Costa Rica con el apoyo de la FIA Foundation, la Municipalidad de Cartago y la Escuela Vial Municipal de Cartago.

La iniciativa se ubicará este sábado 31 de octubre de 7 a.m. a 12 m., sobre la ciclovía de Cartago, al costado norte de la Estación de Trenes.

Este proyecto tiene como objetivo hacer reflexionar a las autoridades y conductores sobre el impacto que el tráfico vehicular produce en el medio ambiente, así como en la seguridad de los peatones y deportistas a la hora de usar las calles.

Según datos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), se estima que cada año mueren 250.000 niños y jóvenes en accidentes de tráfico en el mundo. Un número similar muere por los efectos de la contaminación del aire exterior urbano, causa a la que el tráfico vehicular contribuye y es un factor importante.

Cada vida que se pierde es una tragedia evitable. Ahora, una nueva generación exige que se tomen medidas. Medidas para hacer frente al peligro de las carreteras y la contaminación atmosférica, y para combatir el cambio climático, indica el manifiesto de la campaña.

“La campaña Esta es mi calle está llamando a los líderes mundiales a poner la salud, los derechos y el futuro de las personas como prioridad, tal como ha venido trabajando el cantón Central de Cartago con su ciclovía, así como con programas como Bici pública y la Escuela Vial.

Con esta iniciativa buscamos tomar acción para diseñar y compartir ciudades habitables para todos. Esperamos que los peatones y deportistas que circulan por esta zona puedan detenerse y sumarse al llamado”, aseguró Daniel Coen, presidente del Automóvil Club de Costa Rica.

Sobre la participación del ayuntamiento en esta iniciativa, Mario Redondo, alcalde de la Municipalidad de Cartago agregó que garantizar espacios donde los peatones y ciclistas puedan transitar en condiciones óptimas es muy importante para el bienestar de los ciudadanos: “Queremos que el desarrollo de nuestro cantón venga acompañado de alternativas de transporte, y dentro de este particular, la tranquilidad y seguridad de quienes transitan por nuestras calles es primordial y está completamente ligado a la competitividad y salud pública.

Ya que en la medida en que garanticemos el respeto en carretera y distintas formas de transporte, generamos una ciudad agradable para el transeunte, donde quienes nos visiten puedan caminar tranquilos, esto ayudará a la reactivación económica por la que tanto trabajamos desde el inicio de la actual administración”.

Como parte de esta iniciativa se solicitó el apoyo de diferentes personalidades del deporte, la cultura y los medios de comunicación a unirse desde sus comunidades a elevar el mensaje de la campaña.

Algunas de las personalidades e instituciones que se unirán al mensaje serán: ACONVIVIR, los pilotos Bernal Valverde, Milo Valverde; el ganador de la Vuelta a Costa Rica, así como los jugadores del Club Sport Cartaginés.

“Le agradecemos a todas las personas de diferentes por el apoyo que le han dado a esta campaña. Las calles son de todos, lo que necesitamos es que estas sean ambientes sanos y seguros para podamos usarlas en un marco de respeto”, destacó Coen.

La presentación de la Campaña Esta es mi Calle en Cartago se producirá teniendo en cuenta todos los protocolos de salud necesarios en este momento.

Para ello junto al photobooth se colocará un toldo con mascarillas, alcohol en gel e hidratación para todos participantes, además la zona se desinfectará constantemente para la seguridad de todos los asistentes.