Los manudos se ocupan en corregir detalles

Redacción – El entrenador argentino manudo, Andrés Carevic, asegura que La Liga debe demostrar en el Clásico Nacional por qué son líderes del Apertura 2020.

Carevic señala que no hará más grande el mal momento que vive el León, que en los últimos dos juegos perdieron 0-2 ante Pérez Zeledón y empataron 2-2 ante Jicaral.

Esos resultados han hecho reflexionar al timonel de Alajuelense, quién deja claro que están ocupado puliendo detalles, que en los últimos compromisos dejaron de hacer.

Precisamente ese desdibujado momento llega previo al Clásico 327 de la historia, donde los manudos llegan con grandes dudas, pero con la fe de vencer al Saprissa.

El liguismo ha cuestionado con todo a su equipo, ya que les achacan la falta de centros efectivos en los juegos. Esa situación la tiene muy presente el timonel.

A pesar de todo lo que se dice en redes sociales y en la calle, los manudos son líderes del certamen con 25 puntos en 11 jornadas disputadas.

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa previo al Clásico y señala que han hecho cosas buenas, pero deben ocuparse en mejorar para vencer a los morados.

«No vamos hacer algo mucho más grande, de lo que se habla o de lo que se dice, nosotros ocupamos trabajar, pero no solo son los centros, hay otros detalles que podemos trabajar y hay otras cosas que venimos haciendo muy bien.

Por eso también somos los líderes del campeonato, porque por dos partidos no vamos a volver a ver lo que dicen o lo que opinan. Internamente sabemos que potencial tenemos y que podemos desarrollar con nuestro conjunto.

Es retomar algunos detalles, algunos conceptos. algunas referencias que hemos trabajado y que ante Jicaral no pudimos desarrollar, unas por el rival y otras por nosotros. Entonces es ocuparnos de ver algunos detalles, no solo de centros, si no que a nivel de funcionamiento», afirmó Carevic en conferencia de prensa.

Alajuelense se alista para volver al escenario, donde perdieron la última final. Aunque ahora es por la fase regular, los erizos buscarán saldar la deuda pendiente.

El compromiso entre morados y manudos será este sábado 31 de octubre a las 8:00 de la noche en el estadio Ricardo Saprissa Aymá.