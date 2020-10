Parón a causa de la afectación por la pandemia les pasa factura

Redacción- Andrés Carevic no pone excusas y acepta que a La Liga le está costando reencontrar su mejor forma.

Los manudos volvieron a ceder puntos jugando como locales y parecen no atravesar su mejor momento de cara al Clásico Nacional del próximo sábado.

El cuadro erizo disputó este miércoles su segundo juego desde su regreso tras el parón que sufrieron a causa de la pandemia.

Aspecto que parece que les ha pasado factura al León, debido a que por 14 días el equipo no pudo trabajar junto.

«Claro que no hay excusas, creo que no tuvimos un buen partido, nos está costando el funcionamiento en estos dos partidos después del parón que tuvimos, ahora a ocuparnos nuevamente en retomar nuestra idea, nuestra esencia para volver nuevamente a poder generar muchas opciones, ser más claros, a pesar de tener mucho el balón, pero tener más en la última etapa del campo y resolver o terminar la jugada que sobre todo en estos últimos partidos nos ha faltado».

«Al final de cuentas hoy no tuvimos un buen partido, un poco desatentos, un poco desconcentrados por los goles de Jicaral y luego el rival hizo su trabajo, se defendió bien y nosotros no pudimos defender esa línea defensiva, sobre todo en el último tramo, no centrar bien, no rematar bien, no asociarnos y crear una jugada», aseguró el estratega argentino.