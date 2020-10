Acumulan siete victorias consecutivas en el certamen

Redacción- Andrés Carevic respira en paz en el banquillo de La Liga gracias al esfuerzo y entrega de sus jugadores.

La racha de siete victorias consecutivas que acumulan los manudos ha disipado las críticas que recibía el estratega argentino meses atrás.

Puesto que los rojinegros son los líderes absolutos del grupo A con 24 puntos cosechados de los 27 posibles.

Rendimiento que mantiene a los seguidores del León ilusionados con volver a proclamarse campeones nacionales.

«Claro que el ir ganando da tranquilidad, pero creo que la mayor tranquilidad es la que demuestran nuestros jugadores, creo que ese es el punto clave, cuando uno ve que los jugadores se matan, corren, se esfuerzan, tratan de proponer lo que nosotros trabajamos nuestra idea de jugo, nuestra esencia, llevarla a cabo, cuando hay que correr corren todos, cuando hay que defender hacen lo mismo y cuando hay que jugar lo hacen, creo que esa es la tranquilidad no solo mía si no de todo el cuerpo técnico que trabaja día a día para seguir mejorando, para no estancarse donde estamos, seguir enfrentando partidos y tratar de ganarlos, entonces creo que la clave está ahí, en que los jugadores dan todo y creo que eso hace que uno sienta el respaldo de ellos dentro de la cancha», comentó Carevic.

Además de la amplia diferencia de puntos que tiene La Liga con respecto al segundo lugar, también figuran como la mejor defensa del certamen.

Con siete anotaciones en contra en las nueve jornadas disputadas hasta el momento, gracias a las buenas actuaciones de su guardameta Leonel Moreira.