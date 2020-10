Corrales anunció, en un vídeo, que llama a deponer bloqueos y manifestaciones

Redacción – Uno de los líderes del Movimiento Rescate Nacional, Célimo Guido, afirma que las manifestaciones continúan y que la decisión de José Miguel Corrales es unilateral.

Las declaraciones se las dio a Semanario Universidad, donde destacó que «le duele» lo dicho por Corrales.

«El movimiento no, es un movimiento sano, no ha pasado nada. Me duele lo de José Miguel, pero no echo para atrás y aquí no se levanta nada, voy hasta el final», dijo a ese medio.

En un vídeo, Corrales pide a los manifestantes que apoyan Movimiento Rescate Nacional, que levanten los bloqueos y las protestas en todo el país.

En esa misma declaración, el exdiputado indica que los movimientos pacíficos fueron afectados por el narcotráfico.

Guido comentó que, horas antes de la divulgación del vídeo, se reunió con él y le pidió que esperara para dar el anuncio.

«Esto es una bofetada al movimiento social, a José Miguel lo quiero como un segundo padre, pero no queda más que decirle muchas gracias, pero este movimiento no se entrega», agregó.

También dijo que es «una ofensa» afirmar que el movimiento haya sido pervertido por el narcotráfico.

«Ni él, ni yo, ni el comité central podemos de ninguna manera deponer el movimiento, eso sería una traición a la gente que está en la calle, llevando agua y gas», expresó Guido.

AMPrensa.com intentó conversar con Guido por llamada telefónica; sin embargo, su teléfono celular está apagado.