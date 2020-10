Estratega fue sincero con su jugador y le pidió mejorar su forma física

Redacción- Wálter Centeno quiere dejar claro su autoridad dentro del plantel y le llamó la atención a Jonathan Martínez por su mala forma física.

El estratega del Monstruo se refirió al mal estado de forma que se le vio al joven mediocampista en el juego del pasado domingo 11 del presente mes.

Día en el que Saprissa visitó a su similar de Limón FC, choque en el cual Paté lo hizo ingresar de cambio y se le pudo observar en mala forma.

Por lo que Paté decidió dejarlo fuera de la convocatoria para el duelo contra San Carlos y dejar en claro que ese tipo de situaciones son inaceptables en la escuadra morada.

«Para que quede claro y cerrado esto, en Saprissa es obligación siempre estar bien, aquí hay un centro médico que maneja todo, tienen sus controles adecuados».

«Yo creo que Jonathan Martínez es un gran jugador, desde mi punto de vista, es un jugador muy inteligente, cuando salimos a la cuarentena de 15 días a él le tocó 15 días más, entonces estuvo un mes y se desfasó, ya eso es obligación de él, yo creo que él es un profesional y tiene que adaptarse a donde está, pero también sé que es un jugador importante y esto es bueno que le pase si él lo toma positivamente», afirmó el estratega del Monstruo.

Centeno es uno de los máximos referentes en la historia del Saprissa, por lo que deja en claro que este tipo de situaciones no se pueden aceptar en la escuadra tibaseña.

Misma en la que la exigencia es al máximo, más en estos momentos por el malestar de la afición por el bajo rendimiento del equipo.

«Hoy no está (ayer domingo), porque vengo trabajando y dejando señales de la disciplina, al que se porta mal o hace algo indebido que no va con lo de Saprissa va a tener un castigo, una decisión mía que no esté, puede ser que el próximo sí esté, depende de él, así que él tiene mi confianza, pero me toca a mí disciplinar. Yo se lo dije en su momento de que tenía que su aspecto físico, a veces eso duele que le digan a uno, pero es bueno que le digan la verdad en la cara y más a un futbolista profesional, porque debe predicar con el ejemplo así que yo creo que él aprendió bien la lección y darle el apoyo cuando vuelva a jugar, ahí yo no tengo ningún tipo de quejas, así que estoy muy contento con él, pero tengo que disciplinarlo, porque si no lo hago no va a aprender la lección», concretó Paté.