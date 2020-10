Hernández es el máximo goleador histórico de la selección mexicana

Redacción – Llueven las críticas para el atacante azteca, Javier «Chicharito» Hernández, debido que se cree más que Cristiano Ronaldo y Messi en el LA Galaxy.

El delantero mexicano ha creado una atmosfera pesada en e conjunto de la MLS, donde milita Giancarlo «Pipo» González, quién goza de nula regularidad en el club.

Hernández no se lleva bien con sus compañeros y aparentemente con el único que habla es con su compatriota, Jonathan Dos Santos.

Diego Cora, periodista de ESPN, reveló en el programa Jorge Ramos y su Banda, la complicada situación que ha creado el Chicharito en el cuadro californiano.

«Me empezaron a contar más detalles acerca de la leyenda. Es Cristiano Ronaldo y Messi juntos, se cree. ¿Cómo?, dije. Viene, se habla solo con un compañero de su misma nacionalidad, me imagino que debe ser Jonathan Dos Santos, con el resto no se habla, los jugadores lo miran de costado y se cree una megaestrella.

Cuando estaba en Leverkusen, me tocó cubrirlo una vez y muchos alrededor del club dijeron que era un ego man», relató Cora en el programa del líder mundial en deportes.

Aparentemente, Hernández no tiene comunicación con hombres como Pipo González, Sacha Kljestan, Christian Pavón y compañía, debido a su egocentrismo.

El plantel liderado por Guillermo Barros Schelotto verían al ex-delantero del Real Madrid y Manchester United como un jugador retirado, debido a su bajo nivel en cancha.

Javier Hernández ha mostrado un nivel paupérrimo en la MLS, ya que llegó como un fichaje bomba del LA Galaxy y en la temporada solo suma un gol en nueve partidos.