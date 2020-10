Redacción- El delantero Frank Zamora desató la molestia del sapissismo por un vídeo que circula en redes sociales donde se le observa rodeado de mucho licor.

Las imágenes han causado indignación entre los seguidores del Monstruo, quienes catalogan de imprudente el comportamiento del atacante.

Puesto que algunos comentarios que se pueden leer en redes sociales apuntan hacia la irresponsabilidad del ariete por la pandemia que afronta el mundo actualmente.

La publicación que ya comienza a viralizarse fueron publicadas por un usuario identificado como @Chesky_7 en Twitter.

No obstante, esta cuenta solo publicó el vídeo que originalmente habría sido captado por una mujer que participó en la celebración.

Ella misma inclusive habría etiquetado al número 19 del Monstruo, debido a que el vídeo fue divulgado en su historia de Instagram.

«Chesky» etiquetó al Presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, en su publicación, para que el jerarca pueda ver las imágenes de la fiesta en la que participó el refuerzo morado.

Hasta el momento Saprissa no se ha referido al vídeo que muestra a su centro delantero rodeado de mucho alcohol y que en apariencia estaría rompiendo su burbuja social.

En un año normal esto no me importaría, pero este no es un año normal, hay pandemia.

Señor @presimorado ahí está su “9” poniendo en riesgo a toda la plantilla de @SaprissaOficial y la participación del equipo en el torneo. #saprissa pic.twitter.com/I96dmUh1C6

— Chesky😎 (@Chesky_7) October 2, 2020