Costa Rica se posiciona como destino gastronómico en EE.UU. y Canadá

Con evento virtual “Cook like a Tico”

Redacción-Con una atractiva e innovadora receta de promoción turística, Costa Rica mostró un entremés de su gastronomía con identidad, aderezada con algunas cucharaditas de información sobre biodiversidad y naturaleza, todo cocinado con el sutil fuego lento de la calidez de su gente.

Así fue el evento virtual “Cook like a Tico” organizado por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), cuando una de las cocinas del Centro Culinario Amura, en Tibás, San José, se transformó en un espacio de intercambio cultural gastronómico entre la reconocida chef costarricense Isabel Campabadal y un nutrido grupo de periodistas especializados en turismo, viajes y gastronomía de Estados Unidos y Canadá, quienes posteriormente compartirán su experiencia culinaria en sus publicaciones.

Los invitados especiales enfrentaron el reto virtual de preparar tres recetas ticas desde sus hogares y bajo la tutela de la experimentada profesional, encargada de guiárlos paso a paso en la preparación de los alimentos.

En esta “cocina virtual” estuvieron presentes reconocidos medios como Condé Nast Traveler, Travel & Leisure, Toronto Star, Canadian Traveller, Best Health, Forbes, Today, Shermans Travel, New York Post, Good Housekeeping, Smithsonian Magazine, Elle Canada, The Globe and Mail, Travel Weekly, Saveur, The Boston Globe, Matador Network, entre otros.

Según amplió Campabadal: “estamos usando tres recetas tradicionales, con una presentación innovadora que incluye un ceviche de yuca con tomatitos secos y aceitunas negras; luego tenemos un filete de atún con una cubierta de macadamia, servida con una salsa tropical de mango y papaya y por último, unos plátanos maduros en una miel de gloria, con tapa de dulce y astillas de canela”.

Promoción preparada con “mucho gusto”

Por su parte, Carolina Trejos, directora de Mercadeo del ICT, aseguró que en el marco de la nueva normalidad “ser innovador y cómo transmitimos nuestros mensajes a los públicos de interés es fundamental, pero ante todo ser relevantes en nuestros principales mercados como Estados Unidos”.

Trejos agregó que con estas acciones de promoción y mercadeo es posible ampliar el posicionamiento de nuestro país más allá de la naturaleza y la biodiversidad, para entremezclarlo con elementos culturales y gastronómicos.

Estados Unidos y Canadá representaron en el 2019, antes de la pandemia, más de 1,8 millones de turistas y constituyen los dos principales mercados emisores de turistas hacia nuestro país.