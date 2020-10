Señala que es lo más justo para todos

Redacción- El empresario y dueño de Ponderosa Adventure Park, David Patey, pide la anulación del polémico reglamento de Vida Silvestre que pretende aplicarse en el país.

En conversación con AM Prensa, Patey habló sobre el reglamento y la orden que se le giró al centro turístico a raíz de su aplicación.

Para el empresario y dueño de Ponderosa Adventure Park, se puede replantear un posible reglamento, pero partiendo de cero y dejando sin efecto el que actualmente se busca aplicar tras la firma de un decreto en el 2017 por parte del presidente de aquel entonces, Luis Guillermo Solís.

Se trata del Decreto Ejecutivo N.40549-MINAE Reglamento de la Ley de Conservación a la Vida Silvestre.

«El reglamento fue hecho por tres, no se consideró a nadie y todos los problemas en este momento con este reglamento se hubieran evitado si esos tres no hubieran pensando que solo ellos tenían la razón», expresó Patey a AM Prensa.

Para Patey no es lógico que ellos y otros sectores no hayan sido tomados en cuenta en la discusión del reglamento cuando se trata de partes interesadas en el tema.

Por ello, solicitó mediante una carta a la Ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza Murillo, que se tome en cuenta a Ponderosa para una nueva valoración y mejora al reglamento actual.

La semana anterior, MINAE pidió a la Fiscalía una prórroga de seis meses para realizar mejoras y cambios al reglamento con ayuda de los sectores interesados.

«El día de ayer enviamos a la señora fiscal una solicitud de prórroga con el propósito de aprovechar este tiempo para completar una reorganización del programa de vida silvestre del área de conservación», indicó Franklin Paniagua, quien es viceministro de Recursos Naturales del MINAE.

La Fiscalía respondió de forma afirmativa y estableció nuevos plazos «variados para unificar algunas fechas de entrega que definió en marzo de este año, y que luego amplió en julio de este año»

El plan piloto para la estrategia de ordenamiento, que cubre una lista de 15 sitios de vida silvestre definida por la propia Fiscalía, debe estar finalizado el 25 de abril de 2021 y la segunda fase con los otros 20 sitios de manejo finalizada para el 25 de noviembre de 2021.