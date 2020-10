Redacción- ¡De lujo! Didier Drogba llena de elogios a Johan Venegas, mediante una publicación del tico en Twitter.

Desde la llegada de Johan Venegas al cuadro morado ha gozado de gran regularidad, lo cual le ha ayudado a ganarse el cariño de la afición saprissista quienes han resalto el gran olfato goleador del atacante.

El atacante de la escuadra morada posteó recuerdos de los grandes momentos que ha vivido en la institución tibaseña, por lo que el ya retirado jugador Didier Drogba no dudo en hacer ver la gran amistad que los une.

Los jugadores compartieron camerino en el Montreal Impact de la MLS, donde establecieron un gran vínculo de amistad, que se ha vuelto más fuerte a pesar de no convivir diariamente.

En múltiples oportunidades Johan Venegas ha dado declaraciones confirmando la gran relación que tiene con la leyenda ex estrella del Chelsea, lo cual se ha visto mediante el uso de redes sociales donde comúnmente se ven a los deportistas llenándose de elogios.

El delantero del Deportivo Saprissa posteó este domingo un conjunto de fotografías con los premios que ha logrado con la camiseta morada, por lo que recibió la felicitación de Didier Drogba.

En el hilo de la conversación se pudo ver la gran amistad que une a ambos deportistas, donde aseguraron que esperan volver a verse pronto.

Por otro lado, el Cachetón también ha dicho en distintas oportunidades que el haber compartido camerino con el histórico delantero lo ayudó para perfeccionar su técnica en el ataque.

Venegas espera continuar haciendo las cosas bien como futbolista y demostrar que el haber compartido camerino con una leyenda como Drogba es símbolo de motivación para continuar escribiendo su nombre en letras doradas.

Thanks bro, always remember you, keep safe too. https://t.co/J94JpXb6jL

— Johan Venegas Ulloa (@Johan_VenegasCR) October 26, 2020