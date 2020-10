Redacción- Costa Rica se suma a la celebración del Día Mundial del Huevo 2020 este viernes 9 de octubre efectuando una importante donación de 15 mil huevos entre las reconocidas fundaciones Chepe se Baña y Lloverá Comida.

Además, este día, a partir de las 7 a.m., habrá una serie de actividades educativas y recreativas gratuitas vía Facebook Live desde el sitio www.facebook.com/haceloconhuevos en las cuales también se rifarán atractivos premios entre los participantes.

“La crisis provocada por la pandemia nos obligó a todos a reinventarnos, a sacar lo mejor y fomentar la creatividad, buscando nuevas maneras de hacer las cosas.

Al ser el Día Mundial del Huevo un evento internacional de gran trayectoria, decidimos valernos de las nuevas tecnologías y formas de comunicar mensajes positivos, por lo que celebraremos de manera virtual.

Inspirados en que el huevo es un alimento de gran valor nutritivo y aprovechando nuestra gran comunidad de Facebook con más de 128 mil seguidores, para compartir con todos ellos dinámicas muy bonitas desde temprano en la mañana”, comenta William Cardoza, Director Ejecutivo de CANAVI.

Igualmente, Cardoza destaca que “siempre apoya a diversas ONGs y asociaciones que brindan servicios y cuidados a personas en condiciones de vulnerabilidad, por lo que en esta oportunidad se seleccionó a dos excelentes organizaciones de bienestar social: Chepe se Baña y Lloveré Comida, para hacerles una donación en producto que será repartido entre todas las personas que se benefician con estas iniciativas”.

Mauricio Villalobos, Director de Chepe se Baña, afirma que esta donación de huevos es de gran ayuda en el acompañamiento que están brindando a los adultos mayores ante la emergencia COVID-19 en el Campamento Preventivo

Plan de Protección al Adulto Mayor en Calle, ubicado en Pavas. También, se van a beneficiar personas en vulnerabilidad en la capital a las que todas las noches les llevan alimentos.

Por su parte, Esteban Blanco, Director de la Fundación Lloverá Comida, explica que los huevos los repartirán en la Gran Área Metropolitana principalmente a hogares de adulto mayor, albergues de reinserción sociolaboral para personas en situación de calle y de mujeres menores de edad que viven con sus hijos.

Actividades para toda la familia

El viernes 9 de octubre desde las 7 a.m. sobresalen las siguientes actividades vía

Facebook Live desde el sitio www.facebook.com/haceloconhuevos Tome nota:

 7 a.m.: Clase de cardio baile con el entrenador Edgar Bonilla.

 9 a.m.: Charla de nutrición a cargo de la nutricionista Dra. Natalia González.

 10 a.m.: La Chef Sophia Rodríguez preparará dos deliciosas recetas: quiche Lorraine y tres leches.

 3 p.m.: Obra de teatro “El maravilloso mundo del huevo” con la cual niños desde kínder hasta sexto grado se divierten y disfrutan al máximo. Los educa e inspira sobre el valor nutritivo del huevo y las muchas recetas que se pueden preparar con él.

En Costa Rica diariamente se producen aproximadamente 3.200.000 huevos y el consumo nacional se estima en más de 230 huevos por persona por año, que significa cerca de 15Kg por persona por año.

El consumo del huevo ha venido creciendo año con año gracias al reconocimiento de su valor nutritivo.

El huevo es un magnífico producto de la naturaleza y en tiempos de crisis como la actual, es un gran aliado de las familias costarricenses, ya que brinda excelente nutrición, gran versatilidad para preparación de recetas y proteína de origen animal con el mejor costo para la economía familiar.