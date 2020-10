Redacción – La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Carolina Hidalgo, dio negativo en la prueba PCR para detectar Covid-19.

Así lo anunció ella a través de sus redes sociales este sábado, donde precisó que la prueba se la hizo el pasado miércoles 30 de setiembre.

Hidalgo no se presentó a la Asamblea Legislativa el pasado jueves a la espera de su resultado.

«Al haber cumplido con la orden sanitaria de Salud, el lunes me incorporaré presencialmente a mi trabajo legislativo», dijo.

Actualmente, solo se conoce públicamente de un legislador con el resultado de la prueba positivo. Se trata del congresista independiente, Harllan Hoepelman.

