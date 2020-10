Se les ha financiado por ¢389 millones solo este año

Redacción- Un total de 37.177 educadores y funcionarios del MEP han solicitado ayuda financiera para emprender, como una opción que les permite tener un segundo ingreso.

Este dato se da a conocer en el marco del 76 aniversario de Caja de Ande, entidad que ha suministrado el capital financiero a los educadores que así lo desean.

Existen emprendedores con negocios como centros educativos, proyectos turísticos, clínicas médicas y productos de decoración, muchos liderados por accionistas pensionados.

«nos damos cuenta de que la cantidad de accionistas que han emprendido es considerable, lo que nos llena de satisfacción al saber que hemos apoyado a un grupo de personas que se esfuerzan por salir adelante», indicó Adrián Soto, gerente de Caja de Ande.

Eva Amey, es docente de educación técnica de Guápiles y optó por crear su propio negocio al ver disminuida la cantidad de lecciones por impartir y por lo tanto, sus ingresos.

«Desde niña me preparé para crear prendas como trajes de graduación, de novia, de fantasía, lencería y ropa ejecutiva, actualmente no me he podido extender más porque imparto clases en la mañana y en la tarde me dedico a mi negocio», comentó Amey.

Esta cifra corresponde al 29% de los accionistas de la entidad. En lo que va del año se entregaron más de ¢389 millones en financiamiento para impulsar negocios y en 2019, el monto alcanzó los ¢1.090 millones.