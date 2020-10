Redacción- Elías Aguilar se vistió de héroe la madrugada de este domingo y logró salvar a su equipo, el Incheon United, del caer en el descenso en Corea del Sur.

El volante costarricense juntó con sus compañeros de equipo lograron lo impensado, rescatar al Incheon de caer hacia la segunda categoría.

La gesta se dio en parte gracias a un gol conseguido por el costarricense, que fue suficiente para que su cuadro se alzara con la victoria por marcador de 0-1.

Esto en el duelo que enfrentaron ante el FC Seúl al ser las 12:00 am de este propio sábado.

No obstante, el triunfo no era suficiente para Aguilar y compañía, debido a que también dependían de que el Busam IPark no alcanzara la victoria en su respectivo partido.

Lo que sí terminó ocurriendo, por lo que la combinación de escenarios favoreció a la exfigura del Herediano.

Quien llegó al equipo en condición de préstamo proveniente del Jeju United, equipo que se encuentra en la segunda división de ese país asiático.

Esto con el objetivo de intentar salvar al Incheon del descenso, en un cierre súper dramático de la temporada para el Incheon.

🎥 HIGHLIGHTS | @FCSEOUL 0-1 @incheonutd

⚓️ Elías Aguilar’s first half strike gives Incheon their second straight victory and completes another miraculous escape from relegation. #KLeague | #K리그 | #GyeonginDerby pic.twitter.com/T58q9ZfvcF

— K League (@kleague) October 31, 2020