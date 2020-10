La afición tibaseña le ha tirado con todo a Espíndola

Redacción – El defensor argentino morado, Esteban Espíndola, dice que no le asustan las críticas del saprissismo por su nivel, debido que se crio en una ambiente así.

Espíndola fue formado en las divisiones menores de River Plate de Argentina, donde también se dio el lujo de debutar como jugador profesional.

Esas primeras armas recibidas, han hecho que el sudamericano no le tenga miedo a todo lo que dicen los morados de él, a quién han crucificado por su pobre desempeño.

El zaguero llegó con bombos y platillos al Monstruo, pero ha dejado muchas dudas, debido a sus desdibujadas presentaciones en el plantel liderado por Paté Centeno.

Inclusive, en el partido que Saprissa perdió 0-4 contra Cartaginés, el argentino se fue expulsado provocando un gran enojo en gran parte de la afición morada.

Esteban Espíndola asegura que encontró lo que esperaba en el club morado, al cual considera como un equipo muy grande y con una afición bastante exigente.

«No esperaba menos, es un equipo historia, es un equipo muy grande, es un equipo que demanda mucho y está perfecto que así sea. Ellos son los que nos ayudan a mejorar.

Yo al crítica la tomo como algo bueno, no me asusta ni mucho menos, al contrario yo me crié en un ambiente así, sé de que se trata. Está buena esa exigencia.

Hay muchas voces que hablan y creo que parte también de lo que se pueda apreciar del rendimiento individual es lo que se consigue colectivamente, porque al final cuando se gana los análisis se pueden hacer desde otro punto de vista.

Pero es parte del proceso que yo estoy viviendo, creo que el equipo por momentos se han visto cosas buenas y por momentos cosas que no son tan buenas, entonces creo que puertas adentro somos críticos y sabemos lo que queremos», afirma Espíndola.

El defensor de 28 años contabiliza un total de 442 minutos en siete partidos, donde ha dejado mucho que desear, ya que no ha cumplido con las expectativas.