Solórzano es sub-goleador del cuadro palmareño

Redacción – Un exmanudo ilusiona a Palmares con sus goles y hace «amigos» para pelear el ascenso a primera, donde no juega el cuadro de Occidente desde 1991.

Este cantón alajuelense es conocido como «el pueblo para hacer amigos» y por ello, el capitán del club de la localidad se apega a eso para soñar en grande.

Berny Solórzano vistió la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense en la temporada 2007/ 2008, donde logró realizar buenas presentaciones para todo el liguismo.

Anteriormente de llegar al León había jugado con Carmelita y Cartaginés. Luego de su paso por La Liga también jugó en un equipo tradicional, como lo es Herediano.

A sus 37 años, Solórzano defiende los colores de Cofutpa Palmares, el equipo de su pueblo, donde es referente, capitán y máximo goleador de la institución.

La importancia de Berny en el plantel liderado por Rolando Araya es mucha, ya que es una de las voces de mando, que con su gran bagaje ayuda a sus compañeros.

A pesar de su edad, el futbolista mantiene intacta la calidad que alguna vez lo llevó a jugar con el León, donde todavía es muy recordado por muchos liguista.

Inclusive, Berny inspira su estilo de juego en uno de los mayores ídolos del León, tal y como lo es Wílmer «Pato» López, con quién compartió camerino.

«Desde que empecé en ligas menores de Carmelita siempre use la 10, cuando tuve la oportunidad de debutar estaba Juan Carlos Arguedas y yo lo respetaba mucho. Desde que debuté siempre he tenido la 10. A nivel nacional siempre me gustó mucho como jugaba Wílmer López», afirmó Solórzano a FUTV.

En el presente Apertura 2020, el número 10 contabiliza cuatro festejos, que lo colocan como sub-goleador de la Liga de Ascenso, demostrando así sus grandes cualidades.

Ese gran momento ha ayudado de gran forma para que Palmares este líder del Grupo B con 12 puntos. En los juegos Solórzano cumple perfectamente su rol de capitán.

El referente del club con sede en el estadio Jorge «Palmareño» Solís, se da el lujo de compartir camerino con su hermano menor, Brandon Solórzano, que juega de portero.