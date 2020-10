Redacción – El conocido jugador jamaiquino, Maalique Foster, inició su proceso de recuperación tras ser herido de bala este pasado martes en Portmore, Jamaica.

Foster fue de las cuatro personas que recibieron disparos. El exjugador de La Liga recibió un disparo cuando jugaba dominó con varios amigos.

Dos amigos del «Messi jamaiquino» no soportaron las heridas y fallecieron en el hospital. Mientras, Maalique se encuentra en condición estable en un centro médico.

El futbolista que está sin equipo desde agosto, luego de finiquitar su ligamen con el León, recibió un disparo en el área del cuello, parte superior del brazo.

Pan American Calcio, empresa que representa a Foster, reveló que el habilidoso futbolista finalmente no fue sometido a una cirugía de emergencia y de momento será monitoreado por los médicos del hospital donde se encuentra.

Este triste hecho se da ocho días antes del cumpleaños número 24 de Maalique, quién en Costa Rica vistió los colores de Alajuelense y Santos de Guápiles. Con San Carlos entrenó varios días, pero no logró quedarse en el plantel por causa de una lesión.

