Redacción- Francisco Calvo demuestra en la cancha porque es el tico mejor pagado de la MLS, tras el empate 2-2 ante el Sporting Kansas City.

El defensor nacional sigue demostrando porque es el jugador tico mejor pagado en la MLS, pues es pieza fundamental para la obtención de buenos resultados de su club.

Esta tarde fue parte de la alineación estelar del Chicago Fire para enfrentar al Sporting Kansas City, siendo el portador de la banda de capitán.

La escuadra del nacional empezó cuesta arriba el enfrentamiento, pues los visitantes fueron los encargados de tomar la iniciativa poniendo en serios problemas a la zona defensiva liderada por el tico.

A la altura del minuto 35, pese a los esfuerzos del Chicago Fire por cerrar espacios el Sporting encontró la llave para enviar el balón al fondo de la portería de los locales.

El tanto anotado por Erick Hurtado cayó como un balde de agua fría para Calvo y compañía quienes adelantaron líneas para ir en busca de emparejar el marcador.

Los esfuerzos rindieron frutos y al minuto 45 Robert Beric emparejó el tablero para irse al descanso con la paridad en el marcador.

Strong finish to the first 45. #CHIvSKC pic.twitter.com/aI6I6euQZ0

— Chicago Fire FC (@ChicagoFire) October 17, 2020