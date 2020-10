Los manudos se someterán a dos testeos masivos en los próximos días

Redacción – Los futbolistas del León que den positivo en prueba PCR del virus no podrán jugar en la Liga Concacaf, según dejó saber la organización del certamen.

Alajuelense enfrentará el próximo 4 de noviembre al Cibao FC de República Dominicana, que visitará el país en busca de darle dolores de cabeza al León.

Este compromiso fue reprogramado, luego de que los 11 jugadores que tuvieron el virus en La Liga, dieran positivo otra vez en la prueba PCR realizadas por el club.

Tras esa situación, la organización del certamen regional ya le hizo saber al León, que en caso de reportar un positivo, ese futbolista no podrá ver acción en el partido.

Alajuelense realizará un testeo masivo este viernes 30 de octubre y el 2 de noviembre, con el fin de tener un control más exacto de la situación.

Agustín Lleida, gerente manudo, dio a conocer la noticia, que tiene a todos los manudos cruzando los dedos, con el fin que no salgan casos para este partido clave.

«Lo que nos han dicho es que los que marquen positivo en PCR, a pesar de que no tienen carga del virus y ya no están en proceso de enfermedad, no podrán jugar. Creo que eso es porque no se han actualizado los reglamentos, pero en la siguiente ronda estoy seguro que lo van actualizar, por qué no tiene sentido.

Sin embargo, debemos jugar con los reglamentos de hoy en día y haremos pruebas el día viernes serán hechas por Alajuelense y el lunes por Concacaf. Las repetiremos para todos y esperemos el mínimo número de jugadores posibles.

De la parte reglamentaria, nos dijeron que con 18 jugadores en convocatoria, podemos jugar. No sería algo normal, pero si tenemos que jugar con los jugadores justos, si reglamentaria nos obligan hacerlo, lo tendríamos que hacer», afirmó Agustín Lleida.

El partido entre Alajuelense vs Cibao está pactado para iniciar a las 5:00 pm en el Morera Soto, que volverá a ver al León en un campeonato del área tras tres años.