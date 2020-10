Son últimos del grupo B con solo siete puntos conseguidos de los 27 posibles

Redacción- El entrenador de Jicaral, José Giacone, no pierde la esperanza de meter al Huracán de la Península en los puestos de clasificación.

La escuadra peninsular consiguió una valiosa victoria la tarde de este lunes cuando jugaron como locales ante el Cartaginés.

Cuadro al que lograron derrotar por marcador de 1-0 en un duelo que tuvo pocas emociones, pero que de igual forma estuvo bajo el control de los anfitriones.

Resultado que aún así los mantiene en el sótano del grupo B, con solo siete puntos conseguidos de los 27 disputados.

«Ir partido a partido, tendremos un partido importante contra San Carlos ahora el domingo, tenemos que hacerlo bien, tenemos que seguir enfocados, obtener buenos resultados luego va a traer lo otro, la posibilidad de clasificación, teniendo en cuenta que faltan siete partidos y que matemáticamente tenemos esa posibilidad», afirmó el estratega.

Giacone cree que el triunfo los llena de confianza y a la vez les brinda tranquilidad de cara a la recta final del certamen.

«Siempre ganar es bueno, no solo porque nos da tranquilidad, pero esa tranquilidad no puede venir con relajamiento, tenemos que seguir progresando como equipo, como grupo, tenemos que seguir mejorando en el día a día, no nos podemos quedar en ese tema de tranquilidad, lógicamente corregir ganando es mejor que corregir perdiendo puntos, así que eso es importante para nosotros, el hecho de obtener resultados, de saber que enfrentamos tal vez a uno de los mejores equipos en el campeonato y le ganamos por mérito propio, realmente hoy el equipo fue superior al rival y lo demostró en la cancha» sentenció», comentó.

Jicaral cerrará la fase de enfrentamientos entre equipos del mismo grupo el próximo domingo, cuando visiten a los Toros del Norte al ser las 6:00 pm.

El Huracán intentará sacarse la espinita que tienen con los norteños, debido a que en la primera fecha del campeonato los derrotaron por marcador de 0-1.