Este puntarenense le ganó la batalla al virus

Redacción – Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas recibió su primer donador de plasma convaleciente, luego de que este hombre se recuperara del Covid-19.

Kenny Ugalde Hernández le ganó la batalla al virus y se presentó a donar plasma convaleciente en el hospital de la Perla del Pacífico.

Este porteño resalta que donar sangre es de suma importancia, por ello es uno de los donadores del líquido vital asiduos del centro médico:

«Soy donador, tengo mi carné, me gusta donar y como me dio el Covid-19, decidí ir a donar mi sangre para salvar a otras personas, vine a preguntar dónde podía donar y de una vez me dejaron aquí (en el proceso de donación)”, enfatizó Kenny Ugalde.

El centro médico se convirtió en hospital Dual, desde el mes de septiembre, manejando así hospitalizados de pacientes virus positivos y otras enfermedades.

Ante esto el centro médico designó el área UNAD-H (Unidad de Atención Diferenciada módulo de hospitalización) para la atención de estos usuarios.

Resguardando todos los lineamientos dictados por la CCSS y el Ministerio de Salud, con el fin de mantener la bioseguridad tanto de funcionarios como usuarios.

La campaña de donación que dará inicio este 1 de noviembre, está enfocada en recolectar plasma convaleciente; siendo aquellas personas recuperadas de COVID-19.

Las personas que cumplan con los requisitos, las que podrán participar en el proceso de donación. Es importante resaltar que las campañas de donación de sangre.

El plasma es únicamente utilizado en pacientes positivos por coronavirus, que requieran un tratamiento específico durante su periodo de hospitalización.