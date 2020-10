Industriales: «No se vale exigir más impuestos sin contener estructuralmente el gasto público»

Aumento desmedido de impuestos generará mayor contracción económica, crecimiento del desempleo y la pobreza y haría crecer más el déficit fiscal.

Redacción-La Cámara de Industrias de Costa Rica señaló que el aumento de impuestos, contenidos en la propuesta del Gobierno para la negociación del FMI, tendría efectos muy negativos sobre la inversión, la bancarización, la competitividad y la generación de empleo.

Señalan que definitivamente, el Gobierno debe reducir el gasto público si quiere lograr acuerdos en la Asamblea Legislativa y con el sector empresarial para la aprobación de una propuesta.

“Abraham Lincoln dijo que: No se puede fortalecer al débil debilitando al fuerte. No se puede lograr la prosperidad desalentando el ahorro. No se puede levantar al asalariado destruyendo a quien le contrata. Siguiendo esas sabias palabras, con relación a la propuesta del Gobierno para el FMI, podemos afirmar que no se puede incentivar el empleo afectando a quienes lo generan. No se puede reactivar la economía lesionando más a quienes producen. No se puede promover la bancarización fomentando el mayor uso del efectivo”, señaló Enrique Egloff, Presidente de la Cámara de Industrias.

En esa misma línea, Egloff agregó “No se deben aprobar más impuestos a la producción que ahuyentan la inversión extranjera y nacional, la reactivación y la generación de empleo. Establecer más impuestos sin atender la competitividad de la producción, afectará las exportaciones, el empleo y generará más pobreza”.

Los industriales explicaron que no es aceptable que en la propuesta al FMI presentada por el Gobierno se pretenda fijar más impuestos al sector productivo y a las familias, mientras que a nivel de contención y reducción del gasto es mínimo pues mucho de lo que se propone es lo que se tiene que aplicar por la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Es hora de que el Gobierno cumpla sus compromisos pendientes, que se apruebe una Ley Marco de Empleo Público con ajustes para que tenga un impacto significativo sobre el crecimiento del gasto y sobre la eficiencia del sector público, y que se impulsen reformas estructurales en la institucionalidad pública, como el proyecto C.E.R.R.A.R. presentado hace algunos años por el entonces diputado Ottón Solís. También es necesario el que se incorpore en las propuestas la venta de empresas, más allá de FANAL y BICSA, que ni siquiera son propiedad del Gobierno y que se ejecute una renegociación de la deuda interna, considerando no afectar el rendimiento de los fondos de pensiones. No es hora de hablar de impuestos.”, agregó Egloff.

La propuesta del Gobierno plantea un aumento de impuestos para el 2021 de 5 puntos porcentuales del PIB, lo que equivale a aumentar la recaudación tributaria en más de un 50% con respecto a la del presente año, lo que es desproporcionado y prácticamente imposible de recaudar.

Además, tendría un efecto significativo sobre la actividad económica, prolongando y profundizando la recesión al 2021 y más allá. Los impuestos propuestos generarían efectos muy negativos sobre la inversión, la bancarización, la competitividad y la generación de empleo.

Costa Rica, según el Doing Business del Banco Mundial ya tiene una Tasa Impositiva Total (TIT) elevada, de un 58.3% de las ganancias comerciales, que ubica al país en el cuarto lugar de los países de la OCDE que tienen la tarifa más alta. La aplicación de las propuestas de aumento de impuestos, estimamos la elevaría arriba de un 64%, con lo que el país pasaría a ser el segundo de la OCDE con la TIT más elevada.