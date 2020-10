Soto llenó de elogios la calidad del jugador del Saprissa

Redacción – El entrenador del Herediano, Jafet Soto Molina, llena de elogios y le deja ver su interés en contar con un jugador como Johan Venegas en su plantel.

Jafet considera como un «súper jugador» al futbolista ficha del Saprissa, que termina contrato en diciembre del 2020 y todavía no ha renovado con el Monstruo.

En el campeón nacional esperan cerrar las negociaciones con Venegas muy pronto, ya que lo ven como una prioridad dentro de la institución.

Ante esa falta de una negociación satisfactoria entre las partes, en los últimos días se dio a conocer el rumor que el Herediano estaría interesado en fichar al atacante.

El gerente general y entrenador del Team, Jafet Soto se deshizo en elogios hacia «Cachetón» y dejó saber que a quién no le gustaría tener a un hombre como Johan.

Fiel a su estilo, Soto habló en conferencia de prensa y señaló que no tiene nada con Venegas, quién todavía no se ha sentado a negociar un nuevo contrato con Saprissa.

«¿Quién no quiere a Johan Venegas? Es un gran jugador, un súper jugador y es un jugador que admiro, porque me gusta mucho su juego. ¿Quién no lo quiere? Pero en este momento no tenemos nada con él», afirmó Soto Molina.

Aunque el directivo florense asegura que no tiene nada con Venegas, Jafet había revelado en el programa «A Fondo» de FUTV que tenía una sorpresa para enero del 2021 y la misma le iba doler mucho a un sector de los aficionados del fútbol tico.

Ese comentario ha causado revuelo en redes sociales y el posible fichaje «bomba» del Team podría ser «el Cachetón», quién se ha ganado el cariño del saprissismo con goles.

En el presente certamen, el futbolista de 31 años contabiliza tres goles a lo largo de 633 minutos en siete partidos. ¿Será que para el Clausura 2020 se viste de rojiamarillo?.