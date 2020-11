Rojiamarillos recibieron dos goles en los últimos minutos del encuentro

Jafet Soto no se preocupa por errores del Team en defensa y elogia capacidad del Sporting para responder en el encuentro.

La escuadra del Herediano cosechó una valiosa victoria la tarde de este sábado en el compromiso ante el Sporting FC por marcador de 4-2.

No obstante, hasta el minuto 83 el duelo se encontraba 4-0 a favor de los rojiamarillos, quienes tenían controladas las acciones.

Pero en los últimos minutos del encuentro la escuadra josefina consiguió dos goles para acercarse en el tanteador.

«Salir jugando contra un equipo que tiene tres en el medio y dos abiertos no es fácil, porque te tapan la salida y te pueden presionar muy bien como lo hizo Sporting, después encontramos el juego, encontramos el fútbol, encontramos los goles, creo que eso me tiene muy contento porque habíamos tenido posibilidades pero no las habíamos materializado».

«El equipo venía en ascenso, aunque no lo decían los marcadores sí lo decía el volumen de juego que estábamos teniendo, entonces estoy muy contento por eso y yo le daría más mérito al Sporting y a su entrenador Randall Row, porque él hace cambios, su equipo mejora y meten dos goles».

«Son errores, los cuatro de nosotros son errores de ellos, entonces le daría mérito al equipo rival, obviamente ellos hacen su trabajo y buscaron, un equipo que va 4-0 abajo y se siente herido va a ir a buscar, se combina con algunos errores de nosotros pero también hay que darle mérito al rival», aseguró el estratega de los rojiamarillos.