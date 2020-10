Herediano es segundo del grupo A

Redacción- Jafet Soto se deshace de críticas y asegura que el lugar en que se clasifique no tiene importancia en el presente Apertura 2020.

El estratega florense se mostró tranquilo con el accionar de sus pupilos dentro del terreno de juego, en el cual no fueron capaces de anotar.

Jafet Soto suma dos encuentros consecutivos sin lograr la victoria con la escuadra florense, por lo cual ha sido duramente criticado por los aficionados rojiamarillos, quienes ya empiezan a pedir la salida del técnico.

«Creo que fiel a lo que he venido haciendo, creo que Santos fue superior en el primer tiempo, manejó bien y presionó bien, en media cancha no nos dejaron hacer lo que veníamos haciendo.

En términos generales, creo que nos falta meter el gol, eso es importante aunque sea una respuesta trillada si no se genera opciones estoy contento con el fútbol que se está generando».

Por otro lado Jafet Soto se refirió a la escena donde se quitó la gorra, la cual asegura que no fue enojo por los visto en la cancha, sino por una mala decisión que él tomó.

«Un tema personal, una decisión mía que no tomé, no me gusta dudar, soy una persona muy segura de mis decisiones es un reclamo a mi mismo».

Además, recordó que no importa clasificar de primero o de ultimó, ya que en los últimos campeonatos el patón de que el equipo líder sea el campeón se ha desmoronado.

«Eso es muy fácil hay que ver los campeonatos que ha ganado el cuarto lugar, el segundo, el primero, hay que clasificar, veo a un equipo con buen rendimiento, clasificando hay que tener muy cuidado».

De esta forma el técnico evadió los malos comentarios y a su estilo hizo saber que el equipo florense vienen haciendo las cosas bien y que el lugar en que se clasifique los tiene sin cuidado.

El próximo duelo que tendrán los rojiamarillos será frente a Grecia, siendo el último duelo con los equipo del grupo A.