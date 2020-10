El último juego del defensor fue el 07 de noviembre de 2019

Redacción- ¡Buenas noticias! Jaylon Hadden está listo para volver a las canchas con Saprissa tras una larga espera, que lo ha hecho cambiar su mentalidad.

El joven defensor de 22 años estuvo fuera de las canchas debido a una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Lo cual es una de las lesiones más sensibles que puede sufrir un futbolista, por lo que el zaguero considera la recuperación de la misma como un proceso muy difícil.

«Ha sido un proceso muy duro, pero gracias a Dios cada vez estoy más cerca, me he sentido muy bien, los compañeros me han ayudado mucho en la parte de la readaptación física. Ya llevo 10 meses y medio, en el décimo mes fue cuando empecé a entrenar de nuevo, los primeros tres meses fue bastante duro uno se preguntaba el porqué.

Las lesiones como estas cuestan mucho pero gracias a Dios tengo amigos, familia y una novia que me apoyan mucho y me animan a seguir trabajando fuerte cada día y esto fue lo que más me alentó a trabajar fuerte, a querer seguir alcanzando mis sueños».

Hadden recibió el alta médica, por lo cual ha empezado los entrenamientos del campeón nacional, además se refirió al gran apoyo que le han brindado sus compañeros de equipo.

«Desde el primer día en que dijeron que me iba a incorporar a los entrenos todos estaban felices, a disposición como siempre lo han hecho, dándome consejos y ayudándome a terminar de recuperarme de la mejor manera.

Gracias a Dios ya estoy a disposición del entrenador, nada más queda seguir trabajando fuerte, haciendo trabajos extras para seguir teniendo la condición física y que para cuando me toque poder dar el 200 como siempre lo hago».

Por otro lado, el defensor morado indicó que la lesión sufrida en la final de ida por la Liga de Concacaf 2019 lo han ayudado a madurar y ver las cosas desde otro punto de vista.

Paté Centeno podría darle minutos al futbolista oriundo de Limón este próximo miércoles, cuando los morados se enfrenten a Sporting FC en La Cueva.