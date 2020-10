Quieren recortar distancias en la lucha por el segundo puesto del grupo B

Redacción- Jeaustin Campos le pone atención a las individualidades de los jugadores del Saprissa de cara al choque del próximo domingo.

El estratega de San Carlos no se confía del mal momento colectivo atraviesan los morados, por lo que recuerda el peso y calidad que tienen algunas de los futbolistas tibaseños.

Aspecto que según el técnico del cuadro norteño podría terminar inclinando la balanza a favor del Monstruo.

Por lo que Campos afina detalles de cara al duelo que tendrán los Toros del Norte ante e Monstruo el próximo domingo al ser las 4:00 pm en «La Cueva».

«Uno no se puede confiar de que ellos mismo digan que su colectivo no anda bien, sí me ocupa eso, y que de repente las individualidades puedan marcar la diferencia, jugadores como Johan Venegas, Daniel Colindres, Michael Barrantes, David Guzmán, Jimmy Marín que puedan sacar alguna situación, talento individual que ya ha pasado en otros partidos que ha jugado Saprissa y que terminan por hacer la diferencia y ganan el partido.»

«Entonces no nos vamos a confiar, por supuesto que en un todo no nos vamos a confiar, pero también especificar sobre algunas individualidades, que con el respeto que se le tiene que tener a cualquier rival hay que considerarlas.», comentó el entrenador.

San Carlos intentará cosechar su segunda victoria consecutiva y alargar el mal momento que atraviesa Saprissa en el campeonato.

Además de acercarse al segundo lugar del grupo B que les permitiría clasificar a las semifinales, dicho puesto se encuentra ocupado por los tibaseños con 16 puntos, mientras que los norteños acumulan 12 unidades.