Redacción- Jeaustin Campos se enamoró del proyecto deportivo de San Carlos por la gran cantera que tienen los norteños.

Los Toros del Norte han tenido un resurgir en el Apertura 2020 desde el arribo de Campos a su banquillo.

Quien llegó para sustituir a Carlos Restrepo luego de que el colombiano no tuviera el inicio esperado en el certamen.

Dejando su cargo con tan solo cuatro jornada de haber iniciado el torneo, sumando cuatro puntos de los primeros 12 posibles.

«Parte de las cosas por las que yo acepté este proyecto es porque hay una gran camada de futbolistas, creo que se está trabajando muy bien en ligas menores, se está trabajando bastante bien, hoy hay una camada de 10 o 12 futbolistas entre sub-20 y sub-18, los que estamos rotando por todo este tema de la pandemia», afirmó Campos luego del empate 0-0 conseguido contra el Saprissa.

El estratega de los Toros del Norte también comentó que se le complica manejar la presión de conseguir resultados en el corto plazo, con la obligación y gusto por darle oportunidad a los jóvenes.

«Es algo que me gusta muchísimo, no puedo separar la parte de la gerencia deportiva con la de entrenador, no puedo separar el corto plazo con el mediano y largo plazo, aunque mi corto plazo de entrenador pueda ser perjudicial pero siempre viendo chicos como Andrey (Soto), como Jean Carlo (Alvarado), también tenemos a Rachid (Chirino) y los chicos que ya van haciendo sus primera armas en Selección Olímpica entonces hay un bue proyecto», explicó el estratega.

Desde la llegada de Campos, el conjunto sancarleño ha logrado sumar nueve puntos de los 18 posibles.

Destacando los dos empates contra el Saprissa, una victoria contra Cartaginés y el triunfo ante Limón FC en condición de visitantes.