Marín es uno de los hombres más talentosos del Monstruo

Redacción – El volante morado, Jimmy Marín, busca recuperar su mejor nivel para llenar las expectativas del saprissismo, que espera grandes cosas de él en la cancha.

Marín es consciente que los morados esperan su mejor versión, con el fin de que cumpla su papel de fichaje clave en el Monstruo en el presente Apertura 2020.

A sus 23 años, el futbolista festejó su primer doblete en su carrera en el duelo ante Sporting FC, donde el campeón nacional se dejó la victorias con cifras de 2-1.

Esa gran actuación del jugador formado en la cantera saprissista le valió gran cantidad de elogios de los fanáticos tibaseños en las redes sociales de la institución.

Lea también: Víctor Cordero se siente orgulloso que Saprissa sea un ejemplo para Alajuelense

Jimmy Marín habló en conferencia de prensa y asegura que poco a poco va mejorando su talento para darle grandes alegrías a la numerosa afición del Monstruo en el país.

«Yo estoy consciente de que esperan mucho de mí, yo también tengo que mejorar muchas cosas y conforme va pasando los entrenamientos, voy mejorando esas cosas que tengo que mejorar y tratar de ponerlo en practica en la cancha.

Sé que me tengo que exigir al máximo, pero bueno estoy muy contento con Dios, eso es una bendición que Dios me da y por dicha todo salió bien. Aún tengo mucho porque dar, a veces no salgo muy contento, porque sé que puedo dar más.

Pero nada más le pido a Dios confianza y sabiduría. Para venir a los entrenamientos, tratar de mejorar y llegar a la cancha a dar el máximo. Estoy consciente que tengo que mejorar y todavía no estoy a mi nivel», afirmó Jimmy Marín.

El futbolista contabiliza en el presente certamen un total de 660 minutos a lo largo de ocho partidos con los morados. Además, suma tres anotaciones.