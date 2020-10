Marín ha mostrado un buen nivel con Saprissa

Redacción – El talentoso volante nacional, Jimmy Marín, desea volver a la Tricolor para ganarse un lugar en las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

Marín lo da todo en el Saprissa para ser tomado en cuenta por Rónald González, que en estos fogueos de octubre ante Panamá lo dejó fuera de la convocatoria.

A sus 23 años, el futbolista ha estado lejos de La Sele desde hace más de un año, tras su abandona al representativo patrio previo a la Copa Oro 2019.

A la cual se ausentó sin permiso de la Fedefútbol, esto con el objetivo de plasmar su firmar con la institución de la primera división de Israel, Hapoel Beer Sheva.

Esa situación le costó una fuerte sanción de seis meses sin poder formar parte de la selección, ni siquiera para los procesos de representativos menores.

El castigo lo cumplió en el mes de febrero del presente año, por lo que ya puede volver a ser convocado si así lo desea el seleccionador nacional, Rónald González.

Jimmy Marín deja claro que su deseo es regresar al equipo tricolor y asegura que va a esforzarse al máximo para volverse a vestirse con la roja de los ticos.

«Para nadie es un secreto que cada jugador desea estar en la selección, a mí no me tocó, seguro es que los otros muchachos que convocaron lo vienen haciendo mejor que yo, ahora eso me exige a mí esforzarme al máximo y tratar de hacer bien las cosas.

Para que el entrenador me vea y así volver a ser llamado. Ese siempre ha sido mi anhelo de estar siempre en la selección y estar siempre a la disposición del entrenador. Ahora nada más nos queda apoyar a los jugadores que fueron.

Por dicha queda mucho camino para el mundial para las eliminatorias y voy a trabajar para poder estar ahí», afirmó Jimmy Marín.

La ilusión de Marín es poder jugar la Octagonal de la Concacaf con La Sele y así poder aportar su granito de arena en beneficio del representativo patrio.