El jugador forma parte de las ligas menores de Carmelita

Redacción- Joven futbolista vende ceviche para ir en busca de sus sueños y alivianar los gastos de su familia.

Con 16 años Brandon Calderón es un ejemplo de lucha pues inició un emprendimiento culinario preparando ceviche, esto para poder costear los gastos para poder entrenarse con la Selección Sub-17.

El futbolista tiene como su principal apoyo a su mamá, quien fue la que lo motivó para que emprendiera con la venta de ceviche.

Brandon Calderon con este pequeño negocio pretende ayudar a su familia económicamente para que no tengan que invertir en los gastos que conllevan los procesos futbolísticos.

El joven futbolista durante la cuarentena tomó la decisión, para así empezar a ganarse sus propio dinero para ir en busca de sus sueños.

«Esta cuarentena nos ha puesto a reflexionar y me puse a pensar que era hora de empezar a ganarme mis primeras cosas. Indirectamente ayudo a mi familia, no pidiéndoles dinero para pases de bus, o si mis tacos no rinden más, poder comprarme unos yo mismo».

Brandon Calderon se desempeña como defensa central e inició su carrera como futbolista en las ligas menores de Carmelita, donde se ha logrado consolidar y demostrar su nivel para ser tomado en cuenta en la Selección.

A pesar del parón que han sufrido la ligas menores de los distintos equipos, el defensor se ha mantenido con un buen nivel físico, pues ha entrenado con los jugadores carmelos de la Liga de Ascenso.

«Para mí es una ilusión, pues no todos los jugadores de ligas menores tienen esta oportunidad. Los 20 seleccionados que están acá trabajamos al 100% porque todos queremos ganarnos un puesto, entonces debemos seguir poniéndole al máximo.

Hemos visto varios videos y vamos conociendo a lo que nos enfrentaremos a futuro. No ha sido fácil, pero hemos hecho un buen trabajo cuando nos enfrentamos a otras selecciones, así que vamos bien».

Con la determinación mostrada el joven deportista espera ser un ejemplo para luchar por los sueños y nunca darse por vencido aunque se presenten obstáculos en el camino.