MEP indicó que se identificaron a jóvenes usando uniformes de tres colegios

Fiscalía recibió información, pero asegura que al no haber denuncia formal, no hay investigación que realizar

Redacción- Varios jóvenes estudiantes habrían participado en un acto de vandalismo ocurrido en San Carlos durante un bloqueo.

Se trata de supuestos estudiantes, pues al momento de los hechos vestían uniformes de tres colegios distintos de la zona.

Serían alumnos del Liceo Sonafluca, Colegio Técnico Profesional la Fortuna y del Liceo Experimental Bilingüe Los Ángeles; sin embargo, hasta ahora no se determina que sean estudiantes.

El grupo de jóvenes impidió el paso de una pareja que solicitó quitar el bloqueo para lograr llevar al hospital a una familiar que estaba en labor de parto.

Los hechos ocurrieron este pasado lunes, según narró a este medio Alexander Arrieta, esposo de la mujer y quien hizo pública la denuncia en sus redes sociales.

«Le pido a dos jóvenes que me cedan el paso por mi señora que vienen en labor de parto, al observar me dicen que ocupo un papel de la clínica, le vuelvo a explicar que ya está la fuente rota con sangrado y dolores y que es ilógico que me pidan un papel y que me dé vuelva para la fortuna», dijo.

Según la versión de Arrieta, se trataría de estudiantes, pues él mismo habló con algunos de ellos y observó que estaban uniformados.

«Con el colegio me gustaría hablar, porque es una irresponsabilidad de los padres, porque son muchachitos, es una irresponsabilidad mandar a los estudiantes a manifestarse, no sé que se están creyendo la verdad, sean más humanos, más serios”, expresó Arrieta a AM Prensa.

Arrieta contó que algunos de los jóvenes quebraron el vidrio trasero de su auto y otros menores que se encontraban en el lugar los acuerparon.

El Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE) convocó, desde el fin de semana anterior, a apoyar las manifestaciones que lidera el Movimiento Rescate Nacional en contra del acuerdo entre el Gobierno y el FMI.

En una comunicación, MEDSE pidió a los estudiantes usar sus uniformes durante las manifestaciones.

Este medio consultó al Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre lo sucedido, a lo que la entidad respondió que efectivamente conocen del caso y ya se están girando órdenes para su investigación.

«Las medidas sancionatorias por hechos ocurridos en la vía pública por personas menores de edad, es competencia de la Fiscalía Penal Juvenil, que ya está conociendo el caso.

Sabemos que algunos jóvenes portaban uniformes de los siguientes centros educativos: Liceo Sonafluca, Colegio Técnico Profesional la Fortuna y del Liceo Experimental Bilingüe Los Ángeles, pero corresponde a la Fiscalía determinar si efectivamente eran estudiantes y que tipo de faltas incurrieron, puesto que los hechos ocurrieron en la vía pública y no en un centro educativo», indicó el MEP desde su departamento de prensa y relaciones públicas, a AM Prensa.

A nivel disciplinario en el ámbito educativo, el MEP señaló que de confirmarse que se trata de estudiantes y estos sean debidamente identificados, se aplicarán sanciones.

«La dirección de cada centro educativo deberá realizar su propia investigación para determinar si quienes participaron uniformados como estudiantes de los respectivos centros educativos son efectivamente estudiantes y en caso afirmativo, la falta en que incurrieron fue utilizar el uniforme del centro educativo en una actividad no autorizada y corresponderá a cada director o directora determinar la sanción aplicable, según la gravedad de los hechos que se demuestren, pero de momento no es posible adelantar criterio», comunicó el MEP.

AM Prensa consultó a la Fiscalía sobre el caso para conocer cuál es el procedimiento que se sigue respecto a este incidente.

Esto respondió la entidad:

«La Fiscalía Penal Juvenil de San Carlos indicó que recibió una información de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública, en la que se indica que, en apariencia, estudiantes de la zona estarían participando en las manifestaciones con los uniformes de los centros educativos.

No obstante, actualmente no ha ingresado una denuncia formal a este despacho ni a la Fiscalía de La Fortuna, en la que se presuma la posible comisión de un delito que se deba investigar, por lo que, de momento, no existe registro de causas penales en el sistema informático», indicó la Fiscalía.