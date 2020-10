Espera que las personas comprendan que esta pandemia puede afectar a cualquiera

Redacción- Jurgens Montenegro confiesa que sintió nervios esperando el resultado de la prueba para detectar el virus del SARS-CoV-2.

El joven delantero de La Liga se sometió al test para detectar el coronavirus al igual que el resto de sus compañeros.

Dichosamente en el caso del futbolista de 19 años edad su resultado dio negativo, aunque afirma que si tuvo cierto miedo esperando el resultado.

Montenegro ya regresó a las practicas tras cumplir con un periodo de aislamiento obligatorio para evitar una mayor propagación del virus.

«Sinceramente sí, yo en lo personal sí tuve nervios, porque siempre ando con Alonso Martínez que él lo hizo oficial, entonces eso me llenó de nervios, pero ya después que me dieron el resultado negativo entonces me sentí como libre (risas)», afirmó el atacante.

La pandemia que atraviesa el mundo se ha hecho sentir en el fútbol nacional, debido a que en los últimos días cinco clubes han reportado casos positivos.

De los cuales destaca la afectación para los erizos, puesto que 11 futbolistas suyos dieron positivo en la prueba.

Por lo que Montenegro espera que las personas vean este virus como algo que puede afectar a cualquiera y recuerda la importancia de tomar las medidas de precaución necesarias.

«Ojalá que la gente vea esto que es normal, nada más que hay que cuidarse y tratar de prevenir lo mayor posible», expresó.

LEA TAMBIÉN: Divino Rodríguez pasó de estar en La Sele a estar en el olvido en Colombia

El jugador que porta la camisa número 7 del León había hecho público su resultado negativo por medio de sus redes sociales.

Postura similar a la que tomaron algunos de sus compañeros, quienes más bien confirmaron su contagia en distintas plataformas.