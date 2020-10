Los brumosos salieron insatisfechos con la derrota sufrida

Redacción- El defensor brumoso, Kenner Gutiérrez, asegura que no han tenido constancia en el Apertura 2020, que no se puede agarrar ritmo por los parones provocados por los casos del virus.

Gutiérrez se ha convertido en pieza clave en el Cartaginés y ha logrado ganarse el cariño de la afición brumosa por sus buenas actuaciones con la institución.

Además se ha convertido en uno de los líderes del camerino blanquiazul por lo que fue el encargado de brindar las declaraciones después de la dolorosa derrota que sufrieron en manos de Guadalupe FC.

«Lamentablemente dejamos ir una gran oportunidad de recortar puntos al primer lugar, pero bueno no nos podemos quedar en lamentos, como equipo grande tenemos que ya pensar en el domingo contra Grecia.

La constancia la quita el mismo campeonato, porque usted juega tres o cuatro partidos y paran quince días, eso es muy difícil no agarras ritmo nunca. obviamente es un torneo muy atípico pero la constancia es difícil porque jugas una ronda jugas la otra y te paran quince días.

No es excusa pero es lo que tenemos y esto hay que hacerle frente a como sea. Si fuera excusa el Cartaginés no hubiera jugado hoy pero por el montón de bajas que tenía y de eso no se trata», afirmó Gutiérrez en conferencia de prensa.

De esta forma, el defensor brumoso hizo ver su inconformidad por la forma en que se ha llevado a cabo el torneo de Apertura 2020.

La escuadra de la Vieja Metrópoli buscará reivindicarse ante la afición el próximo domingo cuando reciban en el Fello Meza a Grecia en la jornada 12 del balompié costarricense.