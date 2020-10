Redacción- Khloe Kardashian confiesa en un nuevo capítulo de ‘Keeping Up With the Kardashians’ que ha tenido COVID-19.

En un adelanto del próximo capítulo de ‘Keeping Up With the Kardashians’, se ha conocido la noticia de que el coronavirus ha llegado a la familia de las Kardashian, y más concretamente a Khloe Kardashian.

LEA TAMBIEN: (Fotos) Marcela Negrini recibe anillo de compromiso: «Él buscaba el momento perfecto»

Es importante mencionar que hace unos meses se conoció que Kanye West, marido de Kim Kardashian, sufrió el virus.

En el adelanto se puede ver a Kim Kardashian y Kris Jenner preocupadas por Khloe y por su estado de salud, «esperando ansiosamente los resultados de Khloe».

«Mi instinto me dice que lo tiene, solo porque está muy enferma. Y eso verdaderamente me preocupa, porque puedo decir que ahora se está asustando y está muy nerviosa», dice Kim.

Con voz quebrada y afectada Khloe dice: «Me acabo de enterar de que tengo corona».

«Sufrí migrañas. Este fue el dolor de cabeza más loco, aunque yo no diría que fuesen migrañas. Tuve tos, y mi pecho ardía cuando tosía. Déjenme decirles que esa mi**da es real. Pero todos vamos a superar esto», manifestó Khloe.