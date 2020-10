Redacción – Lakers sueñan con la corona tras apagar al «Heat» en el segundo de la NBA Finals y de esa ampliar la ventaja a 2-0 en la serie tras ganar con cifras de 124 – 114.

Este viernes se llevó acabo el segundo juego de la NBA Finals entre Miami Heat vs Los Ángeles Lakers en el AdventHealth Arena, que lució sus mejores galas para el juego.

A lo largo del primer cuarto los de Florida mostraron un gran rendimiento teniendo el control de las acciones en los primero minutos, teniendo como referente LeBron James.

El poderío de los Lakers se vio reflejó en el marcador. La buena labor fue de Dwight Howard y Rey LeBron fue clave para que los angelinos tomaran ventaja sobre el Heat.

Pero no solo estos jugadores fueron claves, ya que Anthony Davis volvió a sacar pecho con sus cualidades para anotar. Además, Alex Caruso y Rajon Rondo brillaron.

La idea del entrenador Frank Vogel se vio plasmada en la cancha con creces. En los dos primeros cuartos se vieron unos Lakers un poco superiores ante un combativo Heat.

Tyler Herro, joven del conjunto de Miami, dio destellos de su calidad a sus 20 años generando muy buenos comentarios de parte de los expertos del deporte de las canastas.

LeBron James y compañía hicieron un notable papel y lograron irse al descansa con una ventaja de 14 puntos en el tanteador. Los dos primeros cuartos finalizaron 54 a 68 a favor de los púrpura y oro, que demuestran que su buen momento no es causalidad.

Tras el descanso, los angelinos mantuvieron la ventaja y se encargaron de ampliar el marcador. Anthony Davis y LeBron James mantuvieron el ritmo en ataque de los Lakers.

El Heat se reusaba a morir en el compromiso y en el tercer cuarto le dieron una ardua batalla a los angelinos, que terminaron el mismo con cifras de 103 a 93 a su favor.

Los de Miami lograron acercarse sigilosamente al tanteador y en el último cuarto, presionaron a los Lakers para dar una guerra memorable en la cancha.

A pesar de los intentos del Heat, los Lakers lograron ampliar la serie a 2-0 a su favor, gracias al triunfo de este viernes con cifras finales de 124 a 114 ante el Miami.

2-0 in the Finals

4-0 in the Mamba unis#LakersWin pic.twitter.com/LYfA26qWjV

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 3, 2020