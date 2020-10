Lezcano es uno de los referentes del Comunicaciones

Redacción – El legionario tico, Andrés Lezcano, desea una oportunidad en La Sele para poder demostrar su talento y calidad dentro del terreno de juego.

Lezcano milita en el Comunicaciones de Guatemala, donde se da el lujo de ser uno de los mejores jugadores de este reconocido conjunto centroamericano.

A sus 30 años, el futbolista vive un gran momento que lo ha reflejado en la máxima categoría chapina, donde suma siete juegos disputados y dos goles.

El atacante cumple una labor clave en el cuadro crema, donde comparte camerino con Michael Umaña y Manfred Russell, ticos que también juegan en la institución.

Precisamente es con Umaña con quién más habla sobre La Sele, ya que comentan que no entienden como Rónald González no vuelve a ver a los ticos en suelo chapín.

Andrés Lezcano conversó con AMPrensa.com y asegura que para él sería una motivación extra poder vestir la camiseta de la Tricolor en un partido.

«Sería un orgullo estar en la Selección, siempre va ser una motivación extra. Si tengo que hacer más, pues trataré de hacer más, si me dan la oportunidad trataré de aprovecharla y si no tengo que darle gracias a Dios por lo que tengo.

Me está yendo bien y yo me sentiría orgullo de estar en La Sele, pero tampoco puedo dejar de vivir mi sueño por estar esperando que alguien me de una oportunidad. Pero ahora el cambio generacional se está viendo en La Sele. Ahora está tal vez un poco más accesible que antes.

Comenté con Michael Umaña que por qué no se fijan un poco más acá, porque una cosa es comentar y otra es exigir. Simplemente siento que a veces es un poco desigual y están dando chance a muchos. Sería justo que seamos tomados en cuenta, no hablo solo por mí, si no que por todos», afirmó Lezcano en una entrevista con AMPrensa.com.

El ex-jugador de Alajuelense y Cartaginés señala que Rónald González conoce el medio guatemalteco, por lo que podría mirar un poco la calidad que hay en suelo chapín.

«Rónald González sabrá a quién elige y para eso es el entrenador. Pero uno piensa que por qué no vuelve a ver para Guatemala, simplemente eso. Él conoce el medio y podría mirar un poco. Es algo que me llenaría de orgullo poder estar en La Sele.

Yo me pongo en la posición de Rónald también y es él quien tiene el poder de convocarme o no. A él se le puede complicar a la hora de elegir. Yo conozco a Rónald y sé la calidad de persona que es, yo lo tuve es La Sele Sub-20 y Sub-23, él tomará la decisión, pero ojalá llegue a tener una oportunidad», afirmó Lezcano a AMPrensa.com.

El futbolista tico se alista para enfrentar la fase previa de Liga Concacaf este próximo jueves a las 8:00 pm, cuando Comunicaciones visite al Motagua de Honduras.